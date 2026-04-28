Il ministro dell’Economia ha annunciato che il governo ha ridotto il deficit senza adottare misure restrittive e ha aggiunto che eventuali scostamenti di bilancio saranno fatti solo se ritenuti nell’interesse degli italiani. Ha difeso le azioni del governo finora messe in atto e ha annunciato che ci saranno proiezioni per il futuro, senza specificare ulteriori dettagli.

La difesa del lavoro del governo ma anche una proiezione verso il futuro. Il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti è intervenuto in audizione davanti alle Commissioni Bilancio di Camera e Senato per illustrare il Documento di finanza pubblica 2026 e nel corso dell’incontro ha affrontato i temi dei conti pubblici, della crescita economica, del Superbonus e delle misure sui carburanti. Tra i punti anche l’ipotesi della proroga del taglio delle accise: "Stiamo valutando di andare oltre il primo maggio per un trattamento diverso su benzina e gasolio in base agli aumenti che hanno avuto". Nel suo intervento, Giorgetti ha indicato un percorso di progressiva riduzione del disavanzo pubblico: “Le stime prevedono una riduzione costante del deficit, che dal 2,9% del 2026 arriverebbe al 2,1% nel 2029?.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Giorgetti indica la strada: "Ridotto il deficit senza manovre restrittive. Se faremo scostamento è nell'interesse degli italiani"

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