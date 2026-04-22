La guerra avviata dall'ex presidente degli Stati Uniti ha influenzato i dati economici italiani. Secondo il Documento di finanza pubblica approvato mercoledì, la crescita del paese è prevista al 0,6 per cento, già considerato un dato superato. Il ministro dell’Economia ha aperto la porta a uno scostamento di bilancio, mentre i numeri ufficiali riflettono le preoccupazioni del governo circa gli effetti della crisi internazionale.

I peggiori timori del governo Meloni sulle conseguenze economiche per l’Italia della guerra scatenata dall’(ex) amico Donald Trump si concretizzano nei numeri del Documento di finanza pubblica approvato mercoledì dal consiglio dei ministri. Il “ miracolo ” evocato dal ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti non si è verificato. Se va bene la crescita del pil si fermerà quest’anno allo 0,6%, contro lo 0,7% fissato lo scorso autunno e l’1,1% previsto per l’Eurozona. Ma viste le “circostanze eccezionali” il titolare del Mef è già rassegnato a un ulteriore aggiornamento al ribasso. Il rapporto deficitpil 2025 intanto è stato confermato al 3,1% come da dati Istat provvisori di marzo, col risultato che la Penisola resta in procedura di infrazione europea per deficit eccessivo.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - La guerra di Trump pesa sui conti italiani: crescita tagliata a +0,6% (e il dato è già vecchio). Giorgetti non esclude lo scostamento di bilancio

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