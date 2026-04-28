Gioielleria svaligiata per la quarta volta nel Foggiano | il colpo in meno di 5 minuti

Una gioielleria nel Foggiano è stata rapinata per la quarta volta, questa volta in meno di cinque minuti. Durante l'episodio, i ladri hanno impiegato soltanto quattro minuti e trenta secondi per svaligiare la vetrina espositiva. L’incidente si è verificato nel comune di Castelluccio Valmaggiore, lasciando i proprietari e le forze dell’ordine a confrontarsi con un episodio ripetuto nel tempo.

Quattro minuti e 30 secondi per svaligiare la vetrina espositiva della gioielleria ‘De Maso’ a Castelluccio Valmaggiore. La ‘spaccata’ è avvenuta nel corso della notte, intorno alle 3 del mattino, nel paesino sui Monti Dauni.In azione, secondo le prime informazioni raccolte, sarebbe stata una.🔗 Leggi su Foggiatoday.it Notizie correlate Leggi anche: Ennesimo furto all'Esp, maxi colpo ai danni della gioielleria. Svaligiata la cassaforte: "Sembravano un commando" Altro colpo al Grand'Affi, auto sfonda entrate e saracinesca: svaligiata gioielleriaÈ stato il punto vendita Stroili a finire nel mirino dei banditi nella notte tra sabato e domenica: sull'episodio indagano i carabinieri del nucleo... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Svaligiata una gioielleria a Sant’Antonio Abate: colpo da 50mila euro; Presi i ladri che hanno fatto un buco nel muro per rubare in gioielleria; Rapinano una gioielleria con picconi e fumogeni, paura in un centro commerciale di Roma; Svaligiata una gioielleria a Rossano, ingente il bottino: circa 300mila euro. E' caccia alla banda. Galatina svaligiata gioielleria: colpo da 50mila euro. Il titolare: Svaniti sacrifici di una vitaHanno manomesso il sistema d’allarme per poi compiere la razzia di gioielli e oggetti preziosi. Maxifurto nella notte nella gioielleria Idea Oro, in via Giovanni Pascoli, a Galatina. I malviventi, ... bari.repubblica.it Roma, gioielleria svaligiata in pieno giorno: i banditi smurano la cassaforteErano le 9.40 di domenica mattina, con il quartiere già pieno di gente. Nonostante il viavai, una banda di ladri è riuscita a svaligiare una gioielleria nel Centro di Roma. Nel mirino dei malviventi ... leggo.it Dalla gioielleria svaligiata al raid nelle abitazioni, cresce la paura tra i cittadini: indagini serrate per capire se dietro i colpi ci sia un’unica regia criminale #MontiLattari #Agerola #Pimonte #furti #sottoassedio facebook