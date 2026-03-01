Altro colpo al Grand' Affi auto sfonda entrate e saracinesca | svaligiata gioielleria

Un’altra gioielleria del centro commerciale Grand’Affi è stata presa di mira dai ladri. Questa volta, gli autori hanno sfondato le entrate e la saracinesca del negozio, riuscendo a entrare e portare via alcuni preziosi. L’episodio si aggiunge alla rapina avvenuta mercoledì 11 febbraio nel punto vendita “Gioielli di Valenza”. Nessuna persona è rimasta ferita durante l’evento.

È stato il punto vendita Stroili a finire nel mirino dei banditi nella notte tra sabato e domenica: sull'episodio indagano i carabinieri del nucleo operativo radiomobile della compagnia di Caprino Veronese Centro commerciale Grand'Affi ancora nel mirino dei malviventi. Dopo la rapina messa a segno mercoledì 11 febbraio ai danni del punto vendita "Gioielli di Valenza", un'altra gioielleria è stata svaligiata.