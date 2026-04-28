Giochi Preziosi chiude la rete dei negozi | 135 in cassa integrazione stipendi solo fino a fine 2026

A Cogliate si respira tensione a causa della crisi di Giochi Preziosi, azienda conosciuta come uno dei principali produttori di giocattoli in Italia. La società ha deciso di chiudere la rete di negozi, che conta circa 135 punti vendita, e ha annunciato che gli stipendi saranno garantiti soltanto fino alla fine del 2026. Attualmente, 135 lavoratori sono in cassa integrazione.

Cogliate, 28 aprile 2026 – C’è preoccupazione a Cogliate per la crisi della Giochi Preziosi che al momento riguarda la rete di negozi nella galassia di società create da Enrico Preziosi, per molti il “re dei giocattoli” in Italia. È stata raggiunta nei giorni scorsi, al ministero del Lavoro, l’intesa per la cassa integrazione guadagni straordinaria (Cigs) per cessazione di attività che coinvolgerà 135 lavoratori delle società Giochi Preziosi Store e Startrade. Stipendi fino a fine anno. L’intesa, sottoscritta dai sindacati Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs, garantisce una copertura retributiva fino al 31 dicembre per i dipendenti coinvolti nel piano di chiusura della rete retail.🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Giochi Preziosi chiude la rete dei negozi: 135 in cassa integrazione, stipendi solo fino a fine 2026 Notizie correlate Sindacati, per Giochi Preziosi intesa sulla cigs per 135 lavoratoriÈ stata raggiunta l'intesa al ministero del Lavoro sul ricorso alla cassa integrazione straordinaria per cessazione di attività nelle società Giochi... Leggi anche: Realco, stop temporaneo a 14 negozi. Cassa integrazione a 352 lavoratori. La Regione: "Crisi tra le più gravi" Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Giochi Preziosi chiude la rete dei negozi: 135 in cassa integrazione, stipendi solo fino a fine 2026; La crisi di Giochi Preziosi arriva in Regione: O salviamo l'azienda, o salvaguardiamo i redditi delle famiglie; La brianzola Giochi Preziosi e le altre catene: tra licenziamenti e chiusure, cosa sta succedendo ai negozi di giocattoli; Giochi Preziosi, intesa sulla Cigs al Ministero del Lavoro per 135 lavoratori. Al Mimit avviato il confronto sul piano industriale e sulle prospettive occupazionali. Giochi Preziosi chiude la rete dei negozi: 135 in cassa integrazione, stipendi solo fino a fine 2026Il provvedimento firmato al Ministero riguarda principalmente la rete di vendita, ma c’è preoccupazione anche al quartier generale, dove già 100 dipendenti sono a riposo forzato ... ilgiorno.it Giochi Preziosi: Cigs per 135 persone. Chiudono i negozi di due società retailGiochi Preziosi: scatta la Cigs per 135 persone. Chiudono due società retail. L'8 giugno il gruppo dovrebbe presentare il piano industriale. distribuzionemoderna.info Giochi Preziosi, intesa sulla Cigs al Ministero del Lavoro per 135 lavoratori - facebook.com facebook #GiochiPreziosi, intesa sulla Cigs per 135 lavoratrici e lavoratori delle società del Gruppo. Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs sottoscrivono al @MinLavoro l’accordo per garantire copertura reddituale nella fase di chiusura della rete retail. Avviato x.com