Sindacati per Giochi Preziosi intesa sulla cigs per 135 lavoratori

Al ministero del Lavoro è stata firmata un’intesa tra i rappresentanti dei sindacati e le aziende del gruppo Giochi Preziosi. L’accordo riguarda l’utilizzo della cassa integrazione straordinaria per cessazione di attività e coinvolge 135 lavoratori delle società Giochi Preziosi Store e Startrade. La decisione segna un passo importante nella gestione delle problematiche occupazionali legate alla situazione aziendale.

È stata raggiunta l'intesa al ministero del Lavoro sul ricorso alla cassa integrazione straordinaria per cessazione di attività nelle società Giochi Preziosi Store e Startrade del gruppo Giochi Preziosi. Ne danno notizia in una nota Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs che hanno sottoscritto con le direzioni societarie i verbali di accordo. È garantita così la copertura retributiva fino al 31 dicembre 2026 ai 135 lavoratori coinvolti nel piano di chiusura della rete di negozi delle due società del gruppo. La Cigs riguarderà complessivamente 88 dipendenti di Giochi Preziosi Store e 47 di Startrade, distribuiti tra Lombardia, Emilia-Romagna, Veneto, Piemonte, Liguria e Toscana, oltre ai siti di sede.🔗 Leggi su Ilgiorno.it Notizie correlate Leggi anche: Giochi Preziosi in crisi: a rischio 300 lavoratori in tutta Italia Leggi anche: La Giochi Preziosi in crisi, e i sindacati non giocano più: due ore di sciopero a Bergamo per difendere posti e punti vendita Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Crisi Giochi Preziosi, oltre 300 posti di lavoro a rischio; Giochi Preziosi, 300 posti di lavoro a rischio; A Gorizia si punta al recupero di oltre duemila appartamenti; Limbiate allarme truffe via SMS | falsi messaggi sulla TARI. Sindacati, per Giochi Preziosi intesa sulla cigs per 135 lavoratoriÈ stata raggiunta l'intesa al ministero del Lavoro sul ricorso alla cassa integrazione straordinaria per cessazione di attività nelle società Giochi Preziosi Store e Startrade del gruppo Giochi Prezio ... ansa.it Giochi Preziosi, cassa integrazione per 135 lavoratori. I sindacati: Preoccupa la crisi del gruppoIl gruppo fondato dall’ex presidente del Genoa Enrico Preziosi ha definito un piano che prevede la chiusura di tutti i punti vendita ... ilsecoloxix.it Prima ha chiuso Hamleys, adesso sono in bilico alcuni negozi Giochi Preziosi. Da tempo il gruppo è in difficoltà economica. "Nessuno ci aveva avvisato", dicono i lavoratori milanesi a Dossier - facebook.com facebook