Realco stop temporaneo a 14 negozi Cassa integrazione a 352 lavoratori La Regione | Crisi tra le più gravi

Realco ha annunciato la chiusura temporanea di 14 negozi e l’attivazione della cassa integrazione per 352 lavoratori, una decisione presa ieri durante il tavolo di crisi a Bologna. La Regione Emilia-Romagna ha definito questa situazione tra le più gravi degli ultimi anni, sottolineando il peso della crisi sulle attività del gruppo reggiano.

Realco chiuderà temporaneamente 14 punti vendita per contenere le perdite. È quanto emerso al tavolo di crisi del gruppo reggiano che si è ieri in Regione a Bologna, nella sede della Regione. Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltucs-Uil ribadiscono la gravità della situazione, che rischia di coinvolgere fino a 1.500 addetti tra diretti e indotto e 140 punti vendita. I sindacati, spiega una nota congiunta, "continueranno a svolgere un ruolo centrale di presidio e vigilanza, per garantire tutela salariale, occupazionale e piena trasparenza sul percorso in corso". In particolare, al tavolo, è stata chiesta "tutela piena di occupazione e salario, con urgenza sull’autorizzazione del Tribunale al pagamento dello stipendio di gennaio e accesso agli ammortizzatori sociali per tutti i lavoratori coinvolti". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

La crisi della Sigma ha portato alla richiesta di cassa integrazione per 352 dipendenti.

