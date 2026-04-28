Nella 34ª giornata di campionato sono stati diversi giocatori e allenatori ad essere sanzionati con ammonizioni ed espulsioni. Durante le partite, alcuni calciatori hanno ricevuto cartellini gialli, mentre altri sono stati allontanati dal campo con il cartellino rosso. Anche alcuni tecnici sono stati espulsi, con conseguenti squalifiche. La lista completa dei soggetti coinvolti e delle relative sanzioni è stata resa nota ufficialmente.

La 34ª giornata di Serie A si è conclusa con il pareggio per 3-3 tra Lazio e Udinese. Il prossimo turno si aprirà venerdì 1 maggio, alle 20.45, con Pisa-Lecce. Ma prima di pensare alla prossima formazione da schierare, ecco l'elenco completo dei giocatori e degli allenatori sanzionati, tra ammonizioni ed espulsioni, nella giornata appena terminata al Fantacampionato Gazzetta. Diego Carlos, Diao, Kempf (Como); Ranieri, Mandragora (Fiorentina); Messias (Genoa); Barella, Diouf (Inter); Locatelli, Boga, Cambiaso (Juventus); Cancellieri, Pellegrini, Patric (Lazio); Coulibaly, Ramadani, Cheddira, N'Dri, Veiga (Lecce);...🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Giocatori e allenatori ammoniti o espulsi nella 34ª giornata: i malus al Fantacampionato

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