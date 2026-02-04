Giocatori e allenatori ammoniti o espulsi nella 23ª giornata | i malus al Fantacampionato

Nella 23ª giornata di campionato, diversi giocatori e allenatori sono stati ammoniti o espulsi. La lista dei cartellini mostra come alcune partite siano state animate da episodi di nervosismo, con i protagonisti che hanno ricevuto sanzioni sul campo. È stato un turno caratterizzato da molte decisioni arbitrali che hanno influito sulle strategie delle squadre.

La 23ª giornata di Serie A si è conclusa con il successo del Milan per 3-0 a Bologna. Il prossimo turno si aprirà venerdì 6 febbraio con Verona-Pisa alle 20.45 e si chiuderà la sera di lunedì 9 febbraio con Roma-Cagliari. Ma prima di pensare alla prossima formazione da schierare, ecco l’elenco completo dei giocatori e degli allenatori sanzionati, tra ammonizioni ed espulsioni, nella giornata di Fantacampionato Gazzetta appena terminata. I giocatori ammoniti in questo turno sono: De Roon, Bellanova, Krstovic (Atalanta); Freuler, Ravaglia, Ferguson (Bologna); (Cagliari); Perrone, Butez, Addai, Da Cunha (Como); Ceccherini, Baschirotto, Vardy (Cremonese); Fabbian (Fiorentina); Ostigard, Norton-Cuffy, Malinovskyi (Genoa); Conceiçao, Bremer, McKennie (Juventus); Provedel, Lu. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Giocatori e allenatori ammoniti o espulsi nella 23ª giornata: i malus al Fantacampionato Approfondimenti su Giocatori Allenatori Giocatori e allenatori ammoniti o espulsi nella 12ª giornata: i malus al Fantacampionato Giocatori e allenatori ammoniti o espulsi nella 13ª giornata: i malus al Fantacampionato Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. Ultime notizie su Giocatori Allenatori Argomenti discussi: Giocatori e allenatori ammoniti o espulsi nella 22ª giornata: i malus al Fantacampionato; Serie A: indisponibili, diffidati, squalificati e infortunati di tutte le squadre | DAZN News IT; Eccellenza A. Il big match va alla Lucchese: i rossoneri battono il Viareggio; Primavera 1. La Roma torna al successo, tris in casa del Lecce. Giocatori e allenatori ammoniti o espulsi nella 22ª giornata: i malus al FantacampionatoEcco la lista dei calciatori e dei tecnici che hanno collezionato dei cartellini durante il ventiduesimo turno di campionato ... msn.com Giocatori e allenatori ammoniti o espulsi nella 21ª giornata: i malus al FantacampionatoEcco la lista dei calciatori e dei tecnici che hanno collezionato dei cartellini durante il ventunesimo turno di campionato ... msn.com “Oggi ci sono allenatori che hanno più collaboratori nello staff che giocatori a disposizione. Il calcio sarà pure cambiato, le rose aumentate, gli impegni cresciuti, ma a me pare una esagerazione. Spesso ormai l’allenatore viene visto solo come il vertice di una - facebook.com facebook Nelle due finali di Conference NFL ci sono giocatori, allenatori e squadre che possono raggiungere importanti traguardi statistici, personali e assoluti. x.com

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.