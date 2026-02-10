Giocatori e allenatori ammoniti o espulsi nella 24ª giornata | i malus al Fantacampionato

Nella 24ª giornata di campionato, diversi giocatori e allenatori sono finiti sotto la luce dei cartellini gialli e rossi. Alcuni sono stati ammoniti, altri addirittura espulsi, con conseguenze che si fanno sentire anche nel Fantacampionato. La lista dei protagonisti con i loro malus è già pronta, e i tifosi stanno seguendo con attenzione gli episodi più rilevanti.

La 24ª giornata di Serie A si è conclusa con il successo per 2-0 della Roma sul Cagliari all'Olimpico. Il prossimo turno si aprirà venerdì 13 febbraio con Pisa-Milan alle 20.45 e si chiuderà la sera di lunedì 16 febbraio con Cagliari-Lecce. Ma prima di pensare alla prossima formazione da schierare, ecco l'elenco completo dei giocatori e degli allenatori sanzionati, tra ammonizioni ed espulsioni, nella giornata di Fantacampionato Gazzetta appena terminata. I giocatori ammoniti in questo turno sono: Kolasinac, Kossounou (Atalanta); Lucumí (Bologna); Idrissi, Gaetano, Palestra, Dossena (Cagliari); Dodo, Comuzzo (Fiorentina); Vasquez, Marcandalli (Genoa); Dimarco (Inter); Taylor, Romagnoli (Lazio); Banda (Lecce); Meret, Spinazzola (Napoli); Britschgi, Troilo (Parma); Moreo, Marin (Pisa); Mancini, Zaragoza(Roma); Lazaro, Maripan, Marianucci, Gineitis, Aboukhlal (Torino); Bertola, Gueye (Udinese); Serdar (Verona).

