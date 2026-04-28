Gino Faralli alla guida di Multiservizi

L’assemblea dei soci di Arezzo Multiservizi ha scelto un nuovo amministratore unico. La nomina riguarda Gino Faralli, dottore commercialista, che si occuperà della gestione dei servizi cimiteriali per conto del Comune. La decisione è stata presa durante l’ultima riunione dell’assemblea, in cui sono stati approvati i nuovi incarichi societari. Faralli succede a chi ha ricoperto in precedenza questa posizione.

L’assemblea dei soci di Arezzo Multiservizi ha nominato Gino Faralli, dottore commercialista, come nuovo amministratore unico della società che gestisce i servizi cimiteriali per conto del Comune. Faralli subentra a Guglielmo Borri e resterà in carica per tre anni su indicazione del sindaco.🔗 Leggi su Arezzonotizie.it Notizie correlate Leggi anche: Faralli passa alla guida di Multiservizi. Società solida e bilancio in equilibrio Il commercialista Gino Faralli sostiene la candidatura di Beppe Angiolini“Ho partecipato con grande interesse alla presentazione del progetto di lista civica di Beppe Angiolini. Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Faralli passa alla guida di Multiservizi. Società solida e bilancio in equilibrio; Gino Faralli nuovo amministratore di Multiservizi la società del Comune dei servizi cimiteriali; Partecipate, Faralli alla guida di Multi Servizi; Faralli passa alla guida di Multiservizi Società solida e bilancio in equilibrio. Faralli passa alla guida di Multiservizi. Società solida e bilancio in equilibrioArezzo Multiservizi cambia guida. L’assemblea dei soci ha nominato Gino Faralli (nella foto), dottore commercialista, nuovo amministratore unico della ... lanazione.it Gino Faralli nuovo amministratore di Multiservizi la società del Comune dei servizi cimiterialiGino Faralli è il nuovo amministratore unico di Arezzo Multiservizi, la società del Comune che gestisce i servizi cimiteriali. Il conosciuto dottore commercialista prende il posto dell' avvocato ... corrierediarezzo.it Gino Faralli alla guida di Multiservizi x.com Gino Faralli, dottore commercialista, è il nuovo amministratore unico di Arezzo Multiservizi, la società del Comune che gestisce i servizi cimiteriali. Prende il posto dell’avvocato Guglielmo Borri, giunto al termine del mandato. La nomina è stata indicata dal sind facebook