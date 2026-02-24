Il commercialista Gino Faralli sostiene la candidatura di Beppe Angiolini

Gino Faralli ha deciso di sostenere la candidatura di Beppe Angiolini dopo aver visto il suo progetto politico. La sua scelta nasce dall’interesse per le proposte di sviluppo locale presentate durante l’incontro pubblico. Faralli ha sottolineato l’importanza di coinvolgere i cittadini nelle scelte amministrative e ha evidenziato alcune idee concrete di Angiolini per migliorare il quartiere. La sua decisione arriva in un momento cruciale per la campagna elettorale.

"Ho partecipato con grande interesse alla presentazione del progetto di lista civica di Beppe Angiolini. È sempre un segnale positivo quando un imprenditore di successo sceglie di mettere competenze, esperienza e visione al servizio della propria città: un impegno che può tradursi in benefici concreti per l'intera comunità". A parlare è il commercialista Gino Faralli che si schiera apertamente con "Sugar", ultimo dei candidati a sindaco venuto allo scoperto con un progetto civico. "Ho apprezzato in modo particolare la filosofia del 'fare', un approccio pragmatico orientato ai risultati e alla realizzazione degli obiettivi.