Ginnastica Petrarca impresa storica | promozione in Serie B di artistica maschile

La Ginnastica Petrarca ha ottenuto la promozione in Serie B di ginnastica artistica maschile al termine di una stagione caratterizzata da risultati eccellenti. La squadra ha concluso il campionato con un percorso senza precedenti, dimostrando grande impegno e precisione nelle prove disputate. La vittoria rappresenta un traguardo storico per il club, che si prepara ora a competere nella categoria superiore.

AREZZO – La Ginnastica Petrarca conquista la Serie B di ginnastica artistica maschile al termine di una stagione esaltante, chiusa con un percorso praticamente perfetto. La società aretina ha dominato il campionato di Serie C, imponendosi in tutte e tre le prove e certificando la promozione nell’atto conclusivo disputato a Mortara, in provincia di Pavia. Dopo i successi nei primi due appuntamenti, la squadra ha completato la propria cavalcata vincente con una prestazione solida e convincente anche nell’ultima tappa, confermando una superiorità costruita grazie a continuità di risultati, qualità tecnica e grande compattezza di gruppo. Protagonisti della stagione sono stati Christian Antonini, Giulio Bartalini, Mattia Boncompagni, Michael Carta, Leonardo Ercolani e Andrea Giovannini, alternatisi sui vari attrezzi nel corso delle gare.🔗 Leggi su Lortica.it

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