Milan via libera a Gila | il piano di Cardinale per la difesa

Il Milan ha ottenuto l'autorizzazione dall'agente di Cardinale per procedere all'acquisto del difensore Mario Gila dalla Lazio. L'operazione è finalizzata a rafforzare il reparto difensivo in vista della Champions League 2025-26. La trattativa era in corso da settimane e si è conclusa con il via libera ufficiale. Ora si attende l'annuncio ufficiale da parte del club rossonero.

? Cosa sapere Cardinale dà via libera al Milan per l'acquisto del difensore Mario Gila dalla Lazio.. L'operazione punta a rinforzare la difesa di Allegri per la Champions League 2025-26.. Cardinale ha dato il via libera definitivo per l’operazione Mario Gila, spingendo il Milan a puntare il difensore della Lazio dopo aver escluso la pista Kim per motivi economici legati al Bayern Monaco. Il rossonero si muove con decisione verso un obiettivo specifico. Con i parametri salariali del centrale tedesco del club bavarese, che richiede oltre 9 milioni netti più bonus, fuori portata per la gestione finanziaria di Via Donato Brambilla, la dirigenza ha spostato il su un profilo diverso.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Milan, via libera a Gila: il piano di Cardinale per la difesa Notizie correlate Leggi anche: Cardinale ha dato l'ok: Milan, via libera per l'assalto a Gila Calciomercato Milan, per la difesa tutto su Gila: il piano dei rossoneri e la grande insidiaSecondo il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, il Milan ha accelerato per Mario Gila della Lazio in vista della prossima sessione estiva di... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Cardinale ha dato l'ok: Milan, via libera per l'assalto a Gila; Calciomercato Milan, contatti intensificati per Goretzka e apertura del tedesco; Pg caso Minetti, chiesto al ministero via libera per nuove indagini; Goal, Champions e caratteristiche precise: perché il Milan vuole Sorloth. Cardinale ha dato l'ok: Milan, via libera per l'assalto a GilaIl difensore spagnolo della Lazio, in scadenza, era stato portato in Italia proprio dall'attuale ds rossonero Tare che lo considera tra i potenziali top mondiali nel ruolo. Kristensen resta sullo sfon ... msn.com Milan, accordo totale con Vos: manca solo il via libera dell'Ajax, chiusura vicinaIl Milan ha intensificato i contatti, nel corso delle ultime ore, per Silvano Vos. Il centrocampista classe 2005, gestito dal super agente Pini Zahavi, si avvicina. calciomercato.com Milan-Juventus, Ambrosini: "Partita brutta dominata dall'attenzione", poi l'opinione su Lewandowski #MilanJuventus #Ambrosini #Lewandowski #ACMilan #SempreMilan x.com Calciomercato, Cristopher Nkunku pronto a partire dopo una sola stagione. Scopri nel primo commento qual è la 'condizione' del Milan per privarsi del francese - facebook.com facebook