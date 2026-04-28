Giffoni l’archivio diventa patrimonio culturale nazionale

Da ildenaro.it 28 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un archivio che raccoglie oltre cinquanta anni di storia, incontri e attività di formazione è stato riconosciuto come patrimonio culturale nazionale. La sua conservazione rappresenta un passo importante per tutelare e valorizzare un patrimonio che testimonia un percorso di crescita e di scambi culturali. La decisione ufficiale si inserisce nel quadro delle iniziative volte a preservare le radici e le tradizioni legate a questo patrimonio.

Oltre cinquant’anni di storia, incontri, visioni e formazione diventano ufficialmente patrimonio culturale. L’Archivio storico del Giffoni Film Festival ha ottenuto la dichiarazione di interesse culturale ai sensi dell’articolo 13 del d.lgs. 422004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio), un riconoscimento che certifica il valore di un patrimonio documentale costruito in oltre mezzo secolo di attività. Negli ultimi anni l’archivio è stato oggetto di un articolato intervento di tutela e valorizzazione, finanziato dalla direzione generale archivi, con attività di mappatura, redazione dell’elenco di consistenza e catalogazione di migliaia di fotografie e diapositive.🔗 Leggi su Ildenaro.it

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