L’archivio di Alfredo alla Scrofa è patrimonio nazionale | tutelati menu storici e firme delle star

L’archivio del ristorante Alfredo alla Scrofa di Roma è stato dichiarato dal Ministero della Cultura come bene di “interesse storico particolarmente importante”. Questa decisione riguarda i menu storici e le firme di personaggi famosi conservati nel patrimonio. La tutela si estende a documenti e materiali che rappresentano un pezzo di storia legato alla cucina e alla cultura italiana. La classificazione mira a preservare questa testimonianza per le future generazioni.

L’Archivio del ristorante Alfredo alla Scrofa di Roma è stato riconosciuto dal Ministero della Cultura come bene di “interesse storico particolarmente importante”. Menu d’epoca, fotografie e i celebri libri firme con le dediche delle star internazionali del Novecento sono ufficialmente entrati a far parte del patrimonio culturale nazionale, sotto la tutela statale. La decisione è stata formalizzata con il decreto n. 7 del 20 marzo 2026 della Commissione Regionale per il Patrimonio Culturale del Lazio. Il provvedimento, emesso ai sensi degli artt. 10, 13 e 14 del Codice dei Beni Culturali (D.lgs. 422004), riconosce il valore documentario e... 🔗 Leggi su Romatoday.it

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