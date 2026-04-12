Inaugurato l' archivio Ramelli tesoro storico e culturale con circa 3500 volumi catalogati

È stato inaugurato a Fabriano l'Archivio Ramelli, un patrimonio culturale che comprende circa 3.500 volumi e 100.000 fogli. La struttura rappresenta un importante deposito di documenti e pensieri legati alla storia locale, risultato di un lungo processo di catalogazione durato diversi anni. La donazione della famiglia Ramelli ha reso possibile la creazione di questo spazio dedicato alla conservazione del patrimonio storico e culturale della città.

FABRIANO – Il Comune di Fabriano si arricchisce di un tesoro storico e culturale, l'Archivio Ramelli, che dopo un lungo e meticoloso percorso durato anni, tremila e cinquecento volumi, centomila fogli, un secolo di pensiero e cultura fabrianese, a seguito della donazione della famiglia Ramelli.🔗 Leggi su Anconatoday.it Un tesoro di 5 mila volumi in dono alla Biblioteca di ManfredoniaQuesta donazione è il risultato di un percorso di interlocuzione costruito con la professoressa Nava, con l’obiettivo di portare a Manfredonia non... Cosenza: caccia al tesoro con QR code nel centro storicoDomani, sabato 4 aprile alle ore 16:30, il centro storico di Cosenza si trasformerà in un campo di gioco interattivo con la nuova edizione della...