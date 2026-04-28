Giappone BoJ spaccata sui tassi | sale il rischio rialzo a giugno

La Banca del Giappone ha deciso di mantenere il tasso di interesse allo 0,75%, con un voto interno di 6 favorevoli e 3 contrari. Secondo le scommesse di mercato, c'è una probabilità del 74% che la banca centrale aumenti nuovamente i tassi il 16 giugno. La decisione arriva in un momento di tensione tra i membri dell'istituto, che si sono divisi sul percorso di politica monetaria da seguire.

? Cosa sapere La BoJ fissa il tasso allo 0,75% con un voto interno di 6 a 3.. Il mercato scommette con probabilità del 74% su un rialzo il 16 giugno.. La Banca del Giappone ha stabilito il tasso di riferimento allo 0,75% durante la riunione conclusasi oggi, lasciando emergere una profonda spaccatura interna con un voto finale di 6 a 3 che punta verso un possibile aumento dei tassi il prossimo 16 giugno. L’esito del vertice di due giorni ha sorpreso parte degli osservatori, poiché circa l’80% dei 51 esperti economici consultati si aspettava una conferma della stabilità monetaria. Tuttavia, la divisione registrata sotto la guida di Ueda suggerisce che la pressione per una normalizzazione delle politiche finanziarie sia ormai palpabile.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Giappone, BoJ spaccata sui tassi: sale il rischio rialzo a giugno Notizie correlate Rialzo dei tassi Bce tra aprile e giugno, dipende dal prezzo del petrolioLe prossime mosse della Banca Centrale Europea per quanto riguarda i tassi dipenderanno un po' meno dallo shock immediato dei prezzi energetici... Leggi anche: BCE al bivio: rischio rialzo tassi per l’inflazione e l’energia Altri aggiornamenti BoJ: tassi fermi in Giappone, salgono possibilità rialzo a giugnoLa Banca del Giappone ha lasciato invariato il suo tasso di interesse di riferimento, ma con una spaccatura all’interno del board che aumenta le probabilità di un rialzo a giugno. Nella riunione odier ... borse.it Yen giapponese si rafforza dopo la decisione hawkish della BOJInvesting.com- Lo yen giapponese si è rafforzato martedì dopo che la Bank of Japan ha mantenuto invariati i tassi di interesse ma ha segnalato futuri rialzi a fronte di crescenti rischi inflazionistic ... it.investing.com