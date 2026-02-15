Salerno maltempo | Porto Masuccio chiuso ai pedoni massima attenzione sulla litoranea per garantire la sicurezza

Sabato 14 febbraio 2026, il maltempo ha costretto le autorità di Salerno a chiudere il Porto Masuccio ai pedoni, per tutelare la sicurezza. Le intense piogge e i venti forti hanno reso pericoloso attraversare l’area, spingendo i vigili a mettere in atto questa misura precauzionale. La strada litoranea, molto frequentata in questo periodo, richiede attenzione speciale per evitare incidenti.

Salerno, Maltempo e Porto Masuccio: Una Città Sotto Allerta. Salerno ha chiuso al transito pedonale il Porto Masuccio a causa del maltempo che ha colpito la Campania sabato 14 febbraio 2026. La decisione, presa come misura precauzionale, mira a garantire la sicurezza pubblica in un contesto di mare agitato e forti venti. Le autorità hanno intensificato i controlli lungo la litoranea per monitorare la situazione e prevenire rischi per cittadini e automobilisti. Un Porto Vulnerabile. Il Porto Masuccio Salernitano, punto nevralgico dello sbocco a mare della città, è particolarmente esposto alle intemperie.🔗 Leggi su Ameve.eu

Il maltempo ha costretto le autorità a chiudere ai pedoni il Porto Masuccio Salernitano, dopo che le raffiche di vento e le onde alte hanno aumentato i rischi.

