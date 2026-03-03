Statale 100 tratto Mottola-San Basilio | autorizzazione paesaggistica per i lavori di messa in sicurezza Regione Puglia

La Regione Puglia ha approvato l’autorizzazione paesaggistica per i lavori di messa in sicurezza del tratto della statale 100 tra Mottola e San Basilio. La decisione riguarda il completamento funzionale della strada e la realizzazione degli interventi necessari per garantirne la sicurezza. La comunicazione ufficiale è stata diffusa dalla Regione.

Di seguito la comunicazione della Regione Puglia: Approvato il rilascio del provvedimento di Autorizzazione Paesaggistica per il completamento funzionale e messa in sicurezza della S.S. 100, in località San Basilio, tra Gioia del Colle (Ba) e Mottola (Ta). L'autorizzazione permetterà – per quanto riguarda la Regione - all'amministrazione proprietaria della strada di iniziare l'iter per la messa in sicurezza del tratto già teatro di numerosi incidenti.