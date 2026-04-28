Giallo a Pavia l’ombra dell’omicidio su una 22enne scomparsa e ritrovata morta in un dirupo Le ipotesi al vaglio

A Pavia, una giovane donna di 22 anni è stata trovata morta in un dirupo dopo essere scomparsa. La polizia sta indagando sulle circostanze della morte, valutando diverse ipotesi tra cui un possibile incidente o un atto criminale. Le ricerche della ragazza erano state avviate dopo la sua scomparsa e si sono concluse con il ritrovamento del corpo. La comunità si interroga sulle cause e sui motivi di questa tragedia.

Sul sentiero di una misteriosa scomparsa, un’intera città si ritrova a fermare le ricerche a prendere coscienza di un incubo che oscilla al bivio tra incidente e omicidio. e nel frattempo, le colline di Cecima, nell’Oltrepò Pavese, si tingono di nero. Quello che doveva essere un martedì qualunque si è trasformato in uno scenario horror quando, intorno alle 10 del mattino, carabinieri e medico legale chiamati da una persona transitata nella zona, hanno rinvenuto il corpo senza vita di una ragazza di soli 22 anni, di Voghera (Pavia), che giaceva in fondo a una scarpata profonda 80 metri. Giallo a Pavia, 22enne scomparsa trovata morta in un dirupo.🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Giallo a Pavia, l’ombra dell’omicidio su una 22enne scomparsa e ritrovata morta in un dirupo. Le ipotesi al vaglio Notizie correlate Leggi anche: Pavia, ragazza scomparsa trovata morta in una scarpata di 80 metri. «Non si esclude l'omicidio» Pavia, 22enne trovata morta in un campo: era scomparsa da cinque giorni, si cerca un ragazzoUna macabra scoperta, che ha sconvolto l’intera comunità del comune di Cecima, in Oltrepò Pavese, in provincia di Pavia, e per cui gli inquirenti non... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Ucciso a Pavia con un cacciavite: fermato un 16enne, giallo sul movente; L’omicidio di Chiara Poggi, i file audio misteriosi e il giallo delle piste alternative. La sconfessione di Bruzzone: Conversazioni farneticanti; Morte avvelenate, analisi confermano grave intossicazione da ricina; Madre e figlia morte a Campobasso, Centro antiveleni Pavia: Positivi a ricina tutti i campioni ematici. Giallo a Pavia, il cadavere di una 22enne ritrovato in un campo. Perquisita la casa di un amicoIl corpo scoperto in fondo a una scarpata nell’Oltrepò. La giovane era scomparsa da giorni. Indagini dei carabinieri e perquisizione della casa di un amico, nessuna ipotesi esclusa ... affaritaliani.it Giallo a Pavia, 22enne trovata morta in un campo a Cecima: si cerca un 23enneGiallo nelle campagne dell’Oltrepò di Pavia: una ragazza di 22 anni di Voghera è stata trovata morta in un campo a Cecima, si cerca un ragazzo. notizie.it Ceresio in Giallo: 637 opere in gara, finale a Varese il 24 maggio a Ville Ponti. - facebook.com facebook Giallo di #Pietracatella, nuove audizioni in Questura e accertamenti sul cellulare della figlia Alice Di Vita. Gli inquirenti stanno ipotizzando una possibile assunzione bis di #ricina avvenuta il 26 dicembre. x.com