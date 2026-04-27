GialappaShow | Geppi Cucciari e un cast stellare tra Argentero e Insinna

Il 27 aprile, su Tv8 e Uno, andrà in onda il quinto episodio del GialappaShow, condotto da Geppi Cucciari e Mago Forest. Nel cast figurano anche attori noti come Argentero e Insinna. La trasmissione presenterà momenti di intrattenimento con commenti e scherzi, coinvolgendo vari ospiti e partecipanti. La produzione ha annunciato la presenza di un cast di fama nel corso di questa edizione.

? Cosa sapere Geppi Cucciari e Mago Forest conducono il quinto GialappaShow su Tv8 e Uno il 27 aprile.. Il cast include Luca Argentero e Flavio Insinna in nuovi sketch e segmenti musicali.. Lunedì 27 aprile 2026, la prima serata televisiva tra Tv8 e Uno vede protagonista Geppi Cucciari, impegnata nella co-conduzione del quinto appuntamento del GialappaShow insieme al Mago Forest. La produzione firmata da Giorgio Gherarducci e Marco Santin della Gialappa’s Band propone una puntata densa di sketch e incursioni sceniche, con un cast che spazia dal cinema alla musica, passando per personaggi ricorrenti e nuovi volti. La serata si preannuncia come un mosaico di gag e performance, dove la conduzione di Geppi Cucciari si intreccerà con le dinamiche del quiz e dei vari segmenti narrativi tipici del format.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - GialappaShow: Geppi Cucciari e un cast stellare tra Argentero e Insinna Notizie correlate Geppi Cucciari co-conduttrice del GialappaShow di stasera. Argentero e Insinna tra gli ospitiQuinto appuntamento questa sera, lunedì 27 aprile, con GialappaShow, il programma di Giorgio Gherarducci e Marco Santin della Gialappa’s Band, in... GialappaShow su TV8: Geppi Cucciari e Luca Argentero tra gli ospiti di staseraNuova puntata del GialappaShow in onda su TV8 con Geppi Cucciari al fianco del Mago Forest. Contenuti di approfondimento Temi più discussi: GialappaShow, Geppi Cucciari affianca il Mago Forest nella conduzione; GialappaShow, le anticipazioni del 27 aprile: Geppi Cucciari affianca il Mago Forest; GialappaShow: Geppi Cucciari co-conduttrice nella nuova puntata; Geppi Cucciari co-conduttrice nella nuova puntata di GialappaShow con ospiti d'eccezione. GialappaShow su TV8 stasera con Geppi Cucciari e Luca ArgenteroGeppi Cucciari affianca il Mago Forest nel nuovo GialappaShow Chi? La Gialappa's Band con Geppi Cucciari, il Mago Forest e ospiti come Luca Argentero, ... assodigitale.it Geppi Cucciari co-conduttrice del GialappaShow di stasera. Argentero e Insinna tra gli ospitiGialappaShow: Geppi Cucciari co-conduttrice. Jake La Furia, Luca Argentero, Flavio Insinna, Isabella Ferrari e le Bambole di Pezza ospiti ... davidemaggio.it Diamo il benvenuto a Geppi Cucciari, finalmente #GialappaShow x.com Geppi Cucciari è la co-conduttrice della quinta puntata! #GialappaShow lunedì alle 21:30 in prima visione su TV8 e SkyUno - facebook.com facebook