Giacarta scontro tra treni nella notte | 14 vittime e caos a Bekasi

Nella notte a Bekasi Timur si è verificata una collisione tra due treni, coinvolgendo un convoglio pendolare e un treno a lunga percorrenza. L'incidente ha provocato 14 morti e numerosi feriti, creando anche disagi e confusione nella zona. Le autorità stanno verificando le cause dell’impatto e valutando le condizioni delle infrastrutture ferroviarie. La tragedia ha attirato l’attenzione sull’efficienza del servizio ferroviario locale.

? Cosa sapere Collisione tra due treni a Bekasi Timur causa 14 morti e decine di feriti.. L'impatto tra convoglio pendolare e mezzo a lunga percorrenza evidenzia criticità infrastrutturali.. Almeno 14 vittime e decine di persone ferite si contano a seguito del violento impatto tra due convogli ferroviari avvenuto nella notte presso la stazione di Bekasi Timur, nell’area orientale di Giacarta. Il tragico evento, verificatosi nelle ore notturne secondo l’orario italiano, ha coinvolto un treno pendolare e un mezzo destinato ai lunghi percorsi. La dinamica del sinistro vede il treno a lunga percorrenza colpire con forza la parte posteriore della carrozza occupata dalle donne, che fungeva da coda al primo convoglio.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Giacarta, scontro tra treni nella notte: 14 vittime e caos a Bekasi Notizie correlate Scontro tra treni a Giacarta: panico e carrozze distrutte, almeno 14 vittimeABBONATI A DAYITALIANEWS L’incidente alla stazione di Bekasi Timur Grave incidente ferroviario alla periferia di Giacarta, in Indonesia, dove due... Indonesia: scontro tra treni a Giacarta, 14 mortiSono 14 le persone morte a causa di un incidente ferroviario che si è verificato nella notte nei pressi di Giacarta, in Indonesia. Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Indonesia, scontro tra treni a Giacarta: l'incidente visto dal drone; Strage in Indonesia dopo lo scontro tra due treni: decine di morti e feriti; Indonesia: scontro tra treni a Giacarta, 14 morti; Indonesia: scontro tra treni a Giacarta, il bilancio sale a 14 morti. Scontro tra treni in Indonesia: almeno 14 morti e oltre 80 feritiCollisione a Bekasi tra convoglio pendolare e treno a lunga percorrenza. Alcuni passeggeri ancora intrappolati tra le lamiere, operazioni di soccorso ... tg.la7.it Scontro tra 2 treni in Indonesia, 14 morti e oltre 80 feriti. Le immagini della collisioneUn treno a lunga percorrenza si è scontrato con la carrozza di coda di un treno pendolare fermo alla stazione di Bekasi Timur ... msn.com Giacarta, conferenza promozionale sino-indonesiana dell’edizione in lingua inglese del quinto volume di “Xi Jinping: Governare la Cina” Il 28 aprile è stata tenuta a Giacarta una conferenza promozionale sino-indonesiana dell’edizione in lingua inglese del q - facebook.com facebook #Indonesia Il presidente Prabowo Subianto ha ordinato un'indagine sul disastro ferroviario di ieri sera, vicino a Giacarta: almeno 14 le vittime, 84 i feriti dopo che un treno pendolare fermo è stato urtato da uno a lunga percorrenza x.com