Ghali ha spesso parlato del quartiere di Baggio, il luogo dove è cresciuto, e di come questa realtà influenzi la sua musica e i suoi testi. Nel suo repertorio, molte canzoni menzionano la sua crew, i panzerotti e i valori del quartiere. In diverse interviste, ha affermato che il successo e i soldi non servono a nulla senza una connessione con le proprie origini.

Non c’è canzone di Ghali che non contenga almeno una strofa dedicata al quartiere dove è cresciuto, Baggio. Al secolo Ghali Amdouni, classe ’93 (nato il 21 maggio), il cantautore - sì, cantautore, rapper è riduttivo - tra queste strade è nato e cresciuto con la mamma Amel. A settembre del 2025 Ghali è voluto tornare a scuola, nella “sua“ scuola, all’Istituto Comprensivo Statale Iqbal Masih, travolto dall’entusiasmo di centinaia di ragazzini che hanno scandito tutto il tempo il suo nome: "Gha-li, Gha-li". Queste erano e sono le sue strade, la sua gente. E così ha parlato dal palco di fronte a quelli che erano come lui, studenti, spesso italiani di seconda generazione per i quali la società fa ancora troppo poco.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Ghali, il suo quartiere e la sua gente. Tra crew, panzerotti e valori veri: "Altrimenti a cosa servono tutti ‘sti soldi e questo successo?"

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