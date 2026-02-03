La fiamma olimpica illumina Bergamo, anche tra nuvole e pioggia. In una giornata fredda d’inverno, la fiammella viene accesa tra le Orobie e subito diventa simbolo di valori dello sport. La gente si raduna, la osserva e si lascia coinvolgere dalla sua luce, che sembra voler scaldare anche il cuore più gelido. La città, nonostante il cielo grigio, si stringe intorno a questa piccola fiamma, pronta a portare avanti il messaggio di solidarietà e passione sportiva.

Bergamo. Una piccola fiamma può scaldare migliaia di cuori. Anche in una fredda giornata d’inverno, in cui il cielo sopra le Orobie è ingrigito dalle nuvole cariche di pioggia che scaricano le gocce proprio sul più bello. Un classico. Neanche l’acqua però può spegnere il fuoco che arde sulla punta della torcia e che lunedì 2 febbraio ha attraversato la provincia di Bergamo, partendo da Villa d’Almè e arrivando fino a largo Belotti, passando per le mani di 117 tedofori. Tutti con storie differenti: dagli impiegati agli imprenditori, dagli atleti ai lavoratori nel mondo dello spettacolo. E chi più ne ha, più ne metta.🔗 Leggi su Bergamonews.it

Approfondimenti su Bergamo Orobie

Venerdì e sabato a Messina si svolgeranno gli eventi

La Fiamma olimpica, simbolo di passione e inclusione, si fa portavoce di valori sociali attraverso il suo percorso verso Milano Cortina.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su Bergamo Orobie

Argomenti discussi: La fiamma olimpica irradia Bergamo dei veri valori dello sport. E lo restituisce alla gente.

La fiamma olimpica irradia Bergamo dei veri valori dello sport. E lo restituisce alla genteDa Villa d'Almè al centro di Bergamo, dove Ambra Matera, una runner che si alza all'alba per correre insieme al suo gruppo di amici, ha acceso il braciere. Lo spazio agli sportivi (troppo poco?) e la ... bergamonews.it

Tedofori, Fiamma Olimpica e Torch Kiss: ecco cosa sapere del passaggio a Bergamo - I numeri e le paroleChi sono i tedofori? Cosa saranno vestiti? Quali le tappe della Fiamma? Che cosa è il TorchKiss? Le info aspettando il 2 febbraio. ecodibergamo.it

Bergamonews. . Le emozioni di Ambra Matera, 36 anni, runner di Campagnola che fa parte del gruppo “Podisti Insonni” e che ha avuto l’onore di essere l’ultima tedofora nella tappa della fiamma olimpica a Bergamo #olimpiadi #olympics #fiammaolimpica # - facebook.com facebook

La fiamma olimpica ha attraversato Bergamo, passando anche dalla New Balance Arena, la casa dell’Atalanta Bergamasca Calcio Ad accoglierne il passaggio era presente Andrea Fabris, Direttore Generale Corporate atalanta.it/news/la-fiamma… Li x.com