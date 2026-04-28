Durante la notte, nella Casa del Grande Fratello Vip, Valeria Marini ha avuto un malore improvviso, vomitando e mostrando segni di disagio. La situazione si è verificata poco dopo una lite con Antonella Elia, aumentando le tensioni tra i concorrenti. Non sono stati resi noti dettagli su eventuali accertamenti medici o sull’eventuale contagio tra i partecipanti. La produzione ha mantenuto il silenzio sugli sviluppi successivi.

Malore improvviso nella Casa del Grande Fratello Vip per Valeria Marini: vomito e tensioni dopo la lite con Antonella Elia. I concorrenti temono un contagio e prendono misure drastiche per proteggersi. Momenti di tensione nella Casa del Grande Fratello Vip, dove Valeria Marini, entrata domenica pomeriggio, è stata colpita da un improvviso malore. La showgirl, arrivata con la sua iconica valigia rosa, potrebbe aver portato con sé anche un virus: è questo il timore che sta circolando tra i concorrenti. Durante il pomeriggio di ieri, la Marini ha accusato forti dolori allo stomaco, seguiti da diversi episodi di vomito, scatenando immediatamente la preoccupazione degli altri gieffini.🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - GF Vip, Valeria Marini vomita nella notte: allarme contagio tra i gieffini

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