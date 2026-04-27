Il motivo dell’astio tra Marini ed Elia al GF Vip | Valeria ha denunciato Antonella a gennaio 2026

L’astio tra Antonella Elia e Valeria Marini al Grande Fratello Vip viene da una querela presentata da Marini contro Elia a gennaio 2026, accusandola di diffamazione. La situazione tra le due si è accentuata con l’ingresso di Marini nella Casa, rendendo evidente il rancore tra le due donne. La lite pubblica ha attirato l’attenzione dei telespettatori, che hanno assistito a tensioni e scontri tra le due concorrenti.