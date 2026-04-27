Il motivo dell’astio tra Marini ed Elia al GF Vip | Valeria ha denunciato Antonella a gennaio 2026
L’astio tra Antonella Elia e Valeria Marini al Grande Fratello Vip viene da una querela presentata da Marini contro Elia a gennaio 2026, accusandola di diffamazione. La situazione tra le due si è accentuata con l’ingresso di Marini nella Casa, rendendo evidente il rancore tra le due donne. La lite pubblica ha attirato l’attenzione dei telespettatori, che hanno assistito a tensioni e scontri tra le due concorrenti.
L’astio tra Antonella Elia e Valeria Marini, diventato palese con l’ingresso della “showgirl stellare” nella Casa del Grande Fratello Vip, ha un motivo preciso: pochi mesi fa, Valeria ha querelato Antonella per diffamazione.🔗 Leggi su Fanpage.it
Notizie correlate
GF Vip: Valeria Marini entra nella Casa e gela Antonella EliaL’ultima puntata del Grande Fratello VIP ha regalato uno dei momenti più discussi della stagione.
GF Vip 2026, Valeria Marini entra con i dolci: la reazione infastidita di Antonella Elia è imperdibile (VIDEO)Una domenica stellare – ma non per tutti – nella casa del Grande Fratello Vip 2026.