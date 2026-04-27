Al Grande Fratello Vip, Valeria Marini e Antonella Elia si sono scontrate in una lite che ha coinvolto parole dure e accuse reciproche. Le due concorrenti avevano cercato di evitare il confronto, ma alla fine la tensione è esplosa, portando a un episodio che ha attirato l'attenzione degli spettatori. La discussione si è svolta davanti alle telecamere, rendendo pubblici i momenti più accesi tra le due donne.

Valeria Marini e Antonella Elia hanno provato ad ignorarsi per qualche ora al Grande Fratello Vip ma era solo questione di tempo prima che scoppiate la lite tra loro visti i loro trascorsi. Oggi nella casa più spiata dagli italiani hanno iniziato a discutere e la situazione ha preso velocemente una brutta piega che ha lasciato gli altri concorrenti senza parole. Ad iniziare è stata Antonella Elia che ha detto alla sua 'nemica' che adora mostrarle il suo disprezzo e la sua antipatia. La showgirl stellare le ha chiesto di non essere offensiva, a detta sua supera i limiti ed è cattiva, le ha però detto che la cattiveria torna indietro. La gieffina le ha detto di non iniziare con le maledizioni, ha anche ricordato che in passato le ha sbattuto un rorario in faccia nella casa più spiata dagli italiani.🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Scontro di fuoco tra Antonella Elia e Valeria Marini al GF Vip: “Che cattiveria, sei pietosa”

GFvip: Colpo di scena Antonella Elia perde il controllo

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