Durante le ultime ore, Raul Dumitras e Renato Biancardi hanno rivolto alcune critiche a Paola Caruso nel contesto del Grande Fratello Vip, accusandola di esacerbare la situazione. Le loro osservazioni si aggiungono alle voci di chi dubita della sua sincerità all’interno della trasmissione. La conversazione si è concentrata sulle sue reazioni e comportamenti nel corso del reality. Nessun altro dettaglio è stato fornito riguardo alle ragioni specifiche di queste accuse.

Non tutti pensano che Paola Caruso al Grande Fratello Vip sia del tutto sincera, tra questi ci sono Raul Dumitras e Renato Biancardi, nelle scorse ore infatti non le hanno risparmiato qualche critica. Nei giorni scorsi la gieffina è duramente sbottata per il fatto che Antonella Elia sia stata eletta prima finalista del reality. Pensa che sia violenta e psicopatica e che invece della finale merita di uscire dalla casa più spiata dagli italiani. Non è la prima volta che Paola Caruso attacca uno dei suoi compagni di avventura e c'è chi pensa che poi cerchi la pace per strategia. Alcuni concorrenti mentre erano in giardino hanato il comportamento di Paola Caruso, Renato Biancardi si è detto convinta che dopo quello che è accaduto venerdì sta provando a recuperare.🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - GF Vip, Paola Caruso nel mirino di Raul Dumitras e Renato Biancardi: “Esaspera la situazione”

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Lascio Antonella Elia e Paola Caruso a litigare e pronte a portarsi in tribunale, le ritrovo in versione Lilli e il Vagabondo. STO VOLANDO - facebook.com facebook