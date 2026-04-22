Stasera, durante la puntata del Grande Fratello Vip 8 condotta da Ilary Blasi, si deciderà il destino di Paola Caruso. I sondaggi pubblicati nelle ultime ore indicano che potrebbe essere a rischio nomination, generando attenzione tra i concorrenti e gli spettatori. La sua posizione all’interno della casa sembra essere in bilico, mentre il pubblico aspetta di scoprire quale sarà l’esito definitivo.

Il destino di Paola Caruso si gioca stasera, mercoledì 22 aprile, durante la nuova puntata del Grande Fratello Vip 8 condotta da Ilary Blasi. I dati raccolti dai sondaggi online indicano un rischio concreto di nomination per la concorrente, che attualmente registra solo il 6,74% delle preferenze, contro il 61,86% di Adriana Volpe e il 31,43% di Alessandra Mussolini. La serata televisiva vedrà in studio anche le opinioniste Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli, con l’obiettivo di svelare chi riceverà meno voti dal pubblico, finendo così automaticamente sotto accusa per la prossima eliminazione. Le modalità per influenzare l’esito della serata prevedono l’invio di messaggi SMS al numero 477.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - GF Vip, rischio nomination per Paola Caruso: i sondaggi la isolano

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