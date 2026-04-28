Il Grande Fratello Vip annuncia una variazione nel proprio palinsesto: il doppio appuntamento settimanale, che andava in onda regolarmente, non sarà trasmesso il primo maggio. La conduttrice Ilary Blasi, affiancata dalle opinioniste Selvaggia Lucarelli e Cesara Buonamici, non condurrà lo show in quella data, interrompendo così la consueta programmazione. La decisione riguarda esclusivamente la giornata del primo maggio, senza indicazioni su cambiamenti futuri.

Cambio di programma per il Grande Fratello Vip. Il reality condotto da Ilary Blasi, con le opinioniste Selvaggia Lucarelli e Cesara Buonamici, salta l’ormai consolidato doppio appuntamento settimanale. Dopo la diretta di stasera, martedì 28 aprile, Mediaset ha deciso di rinunciare alla puntata del venerdì sera 1° maggio, riprogrammando il calendario della messa in onda. Un piccolo stop che però non va letto come un segnale di crisi, anzi: l’edizione 2026 del GF Vip è in piena salute e l’allungamento già annunciato lo conferma. Perché il GF Vip non va in onda venerdì 1° maggio. A determinare lo slittamento è una scelta strategica precisa di...🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - GF Vip, stop al doppio appuntamento settimanale: perché non va in onda il 1° maggio

Notizie correlate

Leggi anche: Il GF Vip non va in onda stasera per dare spazio alla partita di Coppa Italia tra Inter e Como

Salta il doppio appuntamento con il GF Vip di Ilary Blasi: cambia la programmazione di Canale5Questa settimana il reality condotto da Ilary Blasi andrà in onda solo martedì 28 aprile.

Tutti gli aggiornamenti

Temi più discussi: Grande Fratello Vip non va in onda stasera 21 aprile: quando torna; Il Grande Fratello Vip non va in onda stasera 21 aprile, poi doppia diretta ravvicinata: il nuovo calendario verso la finale; Niente Grande Fratello Vip stasera: perché salta, cosa va in onda al suo posto, quando torna; Ingresso fuori programma: Colpo di scena al Grande Fratello Vip: arriva Valeria Marini e scoppia il gelo | blue News.

Anticipazioni Grande Fratello Vip, puntata del 28 aprile 2026: chi lascerà la casa del GF?Questa sera, martedì 28 aprile, torna il consueto appuntamento con il Grande Fratello Vip: Ilary Blasi ci parla di quello che è ... alfemminile.com

GF Vip, Valeria Marini entra e ritrova Antonella Elia: il vero motivo dietro l’odio tra le dueL’ingresso di Valeria Marini al Grande Fratello Vip riaccende la rivalità con Antonella Elia: perché le due non si sopportano da anni. donnaglamour.it

Al GF Vip Francesca Manzini ammette di essere fidanzata fuori dalla Casa, dopo settimane di versioni diverse. La reazione di Raimondo Todaro è immediata facebook

GF Vip, televoto sul filo: Barbara Prezia e Lucia Ilardo a rischio, Adriana Volpe in testa. Chi esce x.com