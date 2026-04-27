Salta il doppio appuntamento con il GF Vip di Ilary Blasi | cambia la programmazione di Canale5

Questa settimana, il Grande Fratello Vip condotto da Ilary Blasi subirà una modifica alla programmazione di Canale5, con un solo appuntamento in onda. La puntata prevista per venerdì 1 maggio è stata cancellata, mentre l’unico episodio si trasmetterà martedì 28 aprile. La decisione è stata comunicata dalla rete, che ha annunciato il cambio di programmazione senza ulteriori dettagli.

Questa settimana il reality condotto da Ilary Blasi andrà in onda solo martedì 28 aprile. Salta la puntata di venerdì 1 maggio. Quando tornerà in onda.🔗 Leggi su Fanpage.it

Notizie correlate

GF Vip, cambia tutto: Ilary Blasi annuncia quando finirà il realityVenerdì 24 aprile si accendono nuovamente le luci della prima serata su Canale 5 con un appuntamento destinato a lasciare il segno.

Ilary Blasi cambia stile per la puntata 8 del GF Vip: addio abiti basic è il momento del rosso e della pelleIn questa edizione del GF Vip Ilary Blasi ha stupito il pubblico con uno stile minimal.

Approfondimenti e contenuti

Temi più discussi: Il Grande Fratello Vip non va in onda stasera 21 aprile, poi doppia diretta ravvicinata: il nuovo calendario verso la finale; Grande Fratello Vip, Ilary Blasi entra in casa e stravolge il gioco: (quasi) tutti in nomination; Perché La Ruota della Fortuna e il Grande Fratello Vip non vanno in onda stasera, 20 aprile 2026: ecco il motivo del cambio di programmazione; Gf Vip, cambia tutto: perché la puntata di stasera non va in onda.

Salta il doppio appuntamento con il GF Vip di Ilary Blasi: cambia la programmazione di Canale5Cambia la programmazione del Grande Fratello Vip di questa settimana. Salta il doppio appuntamento con il programma condotto da Ilary Blasi con le opinioniste Selvaggia Lucarelli e Cesara Buonamici. I ... fanpage.it

Il GF Vip salta la puntata del martedì: il motivo e quando torna in ondaGF Vip non va in onda e si ferma per una sera: cambia la programmazione di Canale 5 ma resta confermato il doppio appuntamento settimanale con Ilary Blasi. notizie.it

Ilary Blasi sceglie il black&white per il Grande Fratello Vip: bustino, gonna e T-shirt in un mix essenziale. Un look minimal che però gioca su un dettaglio capace di cambiare tutto. - facebook.com facebook

PIPPITEL! – IL 'GRANDE FRATELLO VIP' DI ILARY BLASI GALLEGGIA SU CANALE5 AL 16.6% CON 1.9 MILIONI DI x.com