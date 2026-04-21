Il GF Vip non va in onda stasera per dare spazio alla partita di Coppa Italia tra Inter e Como

Stasera il GF Vip non sarà trasmesso, poiché la programmazione è stata modificata per lasciare spazio alla partita di Coppa Italia tra Inter e Como. La messa in onda del programma è prevista invece per domani, mercoledì 22 aprile, in un orario ancora da comunicare. La decisione di sospendere la trasmissione è stata comunicata in anticipo, senza ulteriori dettagli sulle motivazioni.

e si prepara alla messa in onda di recupero di domani, mercoledì 22 aprile. Venerdì 24 aprile andrà regolarmente in prima serata e poi tornerà solo martedì prossimo, mancando all'appuntamento di venerdì 1 maggio.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Inter–Como, semifinale di Coppa Italia stasera: pronostici e quote, orario della partita e dove vederla in TV e streamingStasera, martedì 21 aprile 2026, va in scena la semifinale di ritorno di Coppa Italia tra Inter e Como: dopo lo 0-0 dell’andata allo stadio... Coppa Italia, il palinsesto Mediaset cambia: quando vanno in onda GF Vip e Le IeneLa settimana del 21 aprile porta con sé un bel rimescolamento nei palinsesti Mediaset: le semifinali di ritorno di Coppa Italia costringono sia... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Il Grande Fratello Vip non va in onda stasera 21 aprile, poi doppia diretta ravvicinata: il nuovo calendario verso la finale; Niente Grande Fratello Vip stasera: perché salta, cosa va in onda al suo posto, quando torna; Mediaset cambia programmazione, salta La Ruota delle Fortuna e slitta il Grande Fratello Vip: quando e perché; Il Grande Fratello Vip cambia giorno, La Ruota della Fortuna cancellata: Canale 5 stravolge la programmazione. Il Grande Fratello Vip non va in onda stasera 21 aprile, poi doppia diretta ravvicinata: il nuovo calendario verso la finaleStasera 21 aprile il Gf Vip non va in onda per lasciare spazio alla Coppa Italia: Ilary Blasi slitta al mercoledì ma raddoppia con una doppia puntata ravvicinata. libero.it Grande Fratello Vip non va in onda stasera 21 aprile: quando tornaIl Grande Fratello Vip salta il 21 aprile per lasciare spazio alla partita di Coppa Italia in onda su Canale5: quando torna in diretta Ilary Blasi ... dilei.it L’ultima semifinale di Coppa Italia in ESCLUSIVA ASSOLUTA su Mediaset Segui Atalanta-Lazio, mercoledì 22 aprile alle 21.00 in diretta su Italia 1. Telecronaca: Riccardo Trevisani e Simone Tiribocchi. A seguire, sempre su Italia 1, studio condotto facebook In occasione delle Semifinali di ritorno di Coppa Italia Frecciarossa, Lega Calcio Serie A sostiene il Sindacato Autonomo di Polizia e promuove la campagna “Lo sport è vita!”. Anche quest’anno, l’obiettivo dell’iniziativa è ribadire un principio fondamentale: lo s x.com