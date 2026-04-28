Al Grande Fratello Vip, Paola Caruso ha dichiarato di aver ricevuto istruzioni per creare caos all’interno della casa. La trasmissione continua a essere teatro di discussioni e tensioni, con frequenti episodi di confronto tra i concorrenti. Recentemente, si è verificato l’ingresso di una nuova concorrente, mentre un’altra partecipante non è stata eliminata, mantenendo alta la tensione tra i coinquilini.

Non c’è pace al Grande Fratello Vip dove polemiche e liti sono ormai all’ordine del giorno. I colpi di scena infatti non mancano fra l’ingresso nella casa di Valeria Marini e la mancata eliminazione di Paola Caruso. Il ritorno al GF Vip di Paola Caruso nel caos. La concorrente infatti era stata data per eliminata, sino a quando non è comparsa a sorpresa dopo essere rimasta nascosta nel monolocale. Il ritorno in casa di Paola Caruso è stato piuttosto esplosivo, la concorrente infatti non ha risparmiato frecciatine e attacchi ai compagni d’avventura con un atteggiamento che è stato definito da molti come “sopra le righe”. “E ora sono affari vostri, la leonessa è tornata.🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - GF Vip, Paola Caruso rivela: “Mi hanno detto di creare il caos”

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