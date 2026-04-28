Paola Caruso ha annunciato che, al suo rientro nel programma televisivo, le è stato chiesto dagli autori di entrare nella Casa e di generare tensioni e dinamiche intense tra i concorrenti. La concorrente ha condiviso questa informazione durante un'intervista, spiegando di aver ricevuto direttive chiare in tal senso. La sua testimonianza si concentra sulla richiesta ricevuta, senza fare ulteriori commenti o deduzioni.

Paola Caruso racconta un retroscena sul suo rientro al Grande Fratello Vip: secondo la concorrente, gli autori le avrebbero chiesto di entrare nella Casa e creare tensione e dinamiche forti. Durante la dodicesima puntata del Grande Fratello Vip, il ritorno nella Casa di Paola Caruso ha sorpreso tutti i concorrenti e il pubblico. La concorrente, data per eliminata, in realtà era rimasta per due giorni in un monolocale senza che gli altri inquilini lo sapessero. Ora, a distanza di qualche giorno dall'ingresso, Paola ha fatto una rivelazione destinata a far discutere: secondo il suo racconto, sarebbe stato lo stesso staff del programma a chiederle di entrare "a bomba" nella Casa con l'obiettivo di "creare un po' di caos".🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Paola Caruso smaschera il Gf Vip: "Mi hanno detto di creare caos"

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Non potevo fare diversamente, quindi è inutile che continuate su sta roba. Mi hanno detto di entrare così, mica potevo entrare serena, dovevo creare un po’ di caos. Se uno mi conosce un po’…” Paola Caruso non ci gira intorno e, dopo il suo chiacchierato ritor - facebook.com facebook