GF Vip Antonella Elia piange per Pietro | Non potremmo mai essere amici c’è stata troppa passione

Durante una puntata del Grande Fratello Vip, Antonella Elia si è lasciata andare a un momento di forte emozione, piangendo mentre ricordava il suo ex Pietro Delle Piane. La gieffina ha espresso il suo pensiero sulla natura della loro relazione, affermando che non potrebbero mai essere amici a causa di ciò che è stato tra loro. Il suo sfogo ha suscitato sorpresa tra gli altri concorrenti e il pubblico presente in studio.

Antonella Elia crolla al Grande Fratello Vip, la gieffina pensa all’ex Pietro Delle Piane e scoppia in lacrime. Sulla note della canzone di Antonello Venditti ‘Amici mai’ nelle scorse ore Antonella Elia è scoppiata a piangere al Grande Fratello Vip. Il motivo? Non ha potuto fare a meno di pensare all’ex compagno Pietro Delle Piane. Antonella Elia in lacrime al GF Vip (Screen Mediaset Infinity) Mentre era da sola in confessionale la gieffina ha spiegato: “Ci sono certe canzoni che mi ricordano Pietro e quindi mi viene da piangere”. Ha poi aggiunto: “Poi questa canzone mi fa pensare che io e lui non potremmo mai essere amici perché tra noi c’è stata troppa passione, troppo di tutto e quindi non potremo mai essere nemmeno amici.🔗 Leggi su Bollicinevip.com

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