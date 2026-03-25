Durante l’ultimo confronto con l’ex compagno nel reality show, Antonella Elia si è lasciata andare a un momento di grande emozione, piangendo e mostrando segni di forte commozione davanti alle telecamere. La scena si è svolta in modo intenso e ha attirato l’attenzione dei presenti, con l’ex concorrente visibilmente provata dall’incontro.

Al Grande Fratello Vip va in scena un momento intenso e carico di emozione: Antonella Elia crolla davanti alle telecamere, piangendo disperata, durante l’ultimo confronto con l’ex Pietro Delle Piane. La showgirl 62enne aveva lasciato l’attore 51enne dopo aver annunciato le nozze, e ora lui entra nella Casa per cercare chiarimenti. La reazione di Antonella, però, è netta: “È tutta fiction”. La showgirl rifiuta ogni ritorno di fiamma. Durante la diretta, Ilary Blasi chiede ad Antonella se tornerebbe mai con Pietro. La risposta è decisa e dolorosa: “È un omuncolo, ho sofferto come un cane. Non potrei mai stare di nuovo con un uomo così. Secondo me Pietro non mi ha mai amata veramente. 🔗 Leggi su Tivvusia.com

© Tivvusia.com - Antonella Elia crolla al GF Vip durante l’ultimo confronto con Pietro

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