Durante una conversazione nella casa del Grande Fratello Vip 2026, Francesca Manzini si è rivolta ad Alessandra Mussolini chiamandola “fascia”. La frase ha suscitato reazioni tra gli altri concorrenti e sui social, dove alcuni hanno commentato l’episodio. La situazione ha creato tensione tra i partecipanti e ha diviso gli utenti online riguardo all’atteggiamento della Manzini. Nessun altro dettaglio sul contesto o sulle conseguenze dell’episodio è stato ancora comunicato.

Oggi pomeriggio, durante una conversazione nella casa del Grande Fratello Vip 2026 Francesca Manzini si è rivolta ad Alessandra Mussolini chiamandola “fascia”. No, stavolta non c’è stata nessuna lite e apparentemente la comica non aveva intenzione di apostrofare l’ex parlamentare con un appellativo “scomodo”, ma tra gli altri coinquilini – e tra i fan sui social – il gesto non è passato inosservato. Ma Francesca che chiama Alessandra FASCIA #GFVIP pic.twitter.comNM0YKJoNUk — Alessio’s version (@03TrashAddicted) April 28, 2026 Come potete vedere nel video qui sopra, durante una conversazione in merito alla coreografia da svolgere, Manzini, ha tentato di richiamare l’attenzione di Alessandra, ma non riuscendo a ricordare il suo nome (può capitare) ha schioccato le dita e l’ha chiamata “Cosa?.🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

© Cinemaserietv.it - GF Vip 2026, Francesca Manzini chiama Alessandra Mussolini “fascia”: gelo in Casa e web diviso

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