Il video del grave incidente al Rally Sudamericano | auto travolge gli spettatori a Cordoba un morto

Un grave incidente si è verificato durante una tappa del Rally Sudamericano a Cordoba, dove un'auto ha perso il controllo a grande velocità, si è ribaltata e ha investito alcuni spettatori presenti lungo il percorso. L’incidente ha provocato la morte di una persona e il ferimento di altri spettatori, che sono stati soccorsi immediatamente. Le autorità stanno indagando sulle cause dell’accaduto, mentre le immagini del video mostrano il momento dell’incidente.

Tragedia al Rally Sudamericano a Cordoba: un'auto perde il controllo ad alta velocità, si ribalta e travolge la folla a bordo strada. Morto un ragazzo di 25 anni, ferite una madre e la figlia. Competizione annullata.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Auto travolge 2 pedoni: morta una donna, grave un'altra. Tragico incidente a LuccaUna donna è morta e una seconda è in gravi condizioni in seguito ad un incidente stradale avvenuto intorno alle 19,30 sulla via Romana a Lucca . Auto fa inversione e travolge due moto a Brescia: è morto il 28enne Francesco Viola, grave un 22enneÈ Francesco Viola il 28enne che ha perso la vita dopo essere rimasto coinvolto in un incidente stradale tra due moto e un'automobile in via...