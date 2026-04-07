Re Carlo rompe le regole del protocollo a Pasqua | il dolce gesto per il nipote Louis

Durante la celebrazione della seconda messa di Pasqua del suo giovane nipote, il re ha deciso di uscire dagli schemi del protocollo tradizionale. In un gesto spontaneo e affettuoso, il sovrano ha condiviso un momento speciale con il nipote, creando un ricordo personale e intimo durante la giornata religiosa. L'evento ha attirato l'attenzione per la sua natura informale in un contesto solitamente formale.

Il principino Louis ha partecipato alla seconda messa di Pasqua della sua vita ma la cosa particolare è che è diventato protagonista di un dolcissimo momento con il nonno Carlo III: ecco cosa è accaduto. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Carlo Conti e il dolce segreto del suo matrimonio: il gesto quotidiano per la moglie FrancescaUn rito mattutino, quello di Carlo Conti, che scalda il cuore e rivela il lato più umano del conduttore e… Un rito mattutino, quello di Carlo Conti,...

Kate Middleton rompe il protocollo: il gesto inaspettato al fotografoKate Middleton è stata la protagonista assoluta della cerimonia del Commonwealth Day.

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Re Carlo, teneri momenti da nonno con Charlotte e LouisLa cura di Kate e William sta funzionando e anche Re Carlo getta la maschera regale per essere soltanto un amorevole nonno in certi momenti ... dilei.it

Re Carlo III non è guarito dal cancro, ma sta meglio. Rompe il protocollo e guarda in faccia i suoi sudditi. La malattia come mezzo per dialogare in maniera onestaNon è guarito, ma sta meglio. Rompendo ogni protocollo e andando contro qualsiasi tradizione, re Carlo III guarda dritto in faccia le telecamere della tv britannica e dà aggiornamenti sulla sua ... ilfattoquotidiano.it

Video Star. . Belpasso: crisi nella maggioranza del Sindaco Carlo Caputo. La lista “Insieme per Belpasso” che fa capo al Deputato Regionale Giuseppe Zitelli rompe con il primo cittadino. Dura la replica delle sei liste che continuano a sostenere il Sindaco - facebook.com facebook