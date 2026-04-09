Il confronto tra l’attore e il presidente degli Stati Uniti prosegue senza sosta, con quest’ultimo che ha rivolto commenti duri nei confronti di Clooney, definendo la sua recitazione un “crimine di guerra”. Clooney, noto per le sue posizioni politiche contrarie all’attuale governo, ha già manifestato il suo disappunto pubblicamente e in passato aveva anche lasciato Hollywood. La polemica tra i due continua a ricevere attenzione sui media.

Il ring tra George Clooney e il presidente degli Stati Uniti Donald Trump continua imperterrita. L’attore americano è sempre stato chiaro riguardo la sua posizione politica fieramente anti-trumpiana, e qualche mese fa avevamo anche parlato della sua “fuga” da Hollywood. Il suo stile di vita e i suoi valori hanno sempre viaggiato su binari opposti a quelli della linea istituzionale americana, ma adesso la frizione si acuisce. Trump avrebbe insultato l’operato artistico dell’attore, di risposta alle critiche di Clooney sulla Casa Bianca. Vediamo nel dettaglio cosa sta accadendo. George Clooney ha replicato alla Casa Bianca dopo che il... 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Il presidente Trump insulta George Clooney: “La sua recitazione è un crimine di guerra”

George Clooney a Cuneo incontra i giovani studenti e attacca il presidente Donald Trump: «Voler porre fine a una civiltà è un crimine di guerra. C’è un limite alla decenza»Cosa ci faceva George Clooney a Cuneo in una luminosa giornata di aprile? Semplice: era lì per dialogare con i giovani.

George Clooney attacca Trump: “Minacciare la fine della civiltà è un crimine di guerra”Oggi, il Palazzetto dello Sport di Cuneo è diventato teatro di un evento atteso e molto partecipato: George Clooney, uno degli attori più celebri del...

US President Donald Trump Mocks George & Amal Clooney for Becoming French Citizens | GRAVITAS

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George Clooney a Cuneo incontra i giovani studenti e attacca il presidente Donald Trump: «Voler porre fine a una civiltà è un crimine di guerra. C’è un limite alla decenza»A Cuneo, George Clooney ha dialogato con quasi 3000 studenti su politica, diritti umani e responsabilità civile, denunciando il superamento dei limiti etici da parte di Donald Trump e manifestando pre ... vanityfair.it