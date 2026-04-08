Oggi, nel Palazzetto dello Sport di Cuneo, si è svolto un incontro con l’attore statunitense, che ha rivolto alcune dichiarazioni pubbliche. Durante l’evento, organizzato dalla Fondazione Crc e rivolto a circa tremila studenti delle scuole superiori della zona, Clooney ha commentato le recenti dichiarazioni di un ex presidente degli Stati Uniti, definendole come una minaccia alla civiltà e qualificandole come un crimine di guerra. La manifestazione ha attirato un’ampia partecipazione di pubblico giovanile.

Oggi, il Palazzetto dello Sport di Cuneo è diventato teatro di un evento atteso e molto partecipato: George Clooney, uno degli attori più celebri del pianeta, ha incontrato tremila studenti delle scuole superiori della provincia piemontese in un evento organizzato dalla Fondazione Crc. Ragazzi provenienti da Alba, Mondovì, Saluzzo e Savigliano hanno avuto l’opportunità di ascoltare il divo hollywoodiano in una lunga conversazione che ha toccato temi di stretta attualità, dalla politica americana ai diritti nel mondo del cinema. Arrivato in macchina da solo, senza nemmeno un assistente al seguito, Clooney si è mostrato particolarmente libero dalle cautele tipiche di Hollywood, esponendosi con dichiarazioni dirette e senza filtri, come del resto è sua abitudine. 🔗 Leggi su Cultweb.it

© Cultweb.it - George Clooney attacca Trump: “Minacciare la fine della civiltà è un crimine di guerra”

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George Clooney sul palco a Cuneo per i Dialoghi sul Talento: «Trump Supera il limite della decenza» x.com

George Clooney contro Trump: "Se c’è qualcuno che dice che vuole porre fine alla civiltà questo è un crimine di guerra, ci deve essere un confine alla decenza. La Nato ha fatto sì che l’Europa ma anche il resto del mondo siano stati sicuri. Smantellare un’istitu - facebook.com facebook