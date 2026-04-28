Il 29 aprile alle 17:30, presso la sede di una nota azienda di avellinese, si terrà un incontro pubblico dedicato alle dinamiche delle guerre che coinvolgono diversi paesi nel mondo. L’evento, che vede la partecipazione di esperti e analisti, si concentrerà sulle tematiche legate alla geopolitica e ai conflitti attuali. L’appuntamento è aperto al pubblico e si svolgerà in un locale di proprietà di una società locale.

?? Cosa sapere Il 29 aprile alle 17:30 la Newform di Avellino ospita il dibattito sulle guerre globali. Il generale Claudio Borreca analizzerà le tensioni tra l'asse USA-Israele e l'Iran. Mercoledì 29 aprile alle ore 17:30, la Newform - Accademia Concorsi Militari di Avellino in via Michele Capozzi 28 ospiterà il dibattito intitolato Guerre e pace, tra interessi e bisogni per analizzare le tensioni globali che colpiscono sempre più da vicino la quotidianità. L'incontro nasce dalla neces .🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Geopolitica e nuovi conflitti: l’appuntamento chiave ad Avellino

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