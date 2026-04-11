Catanzaro ad Avellino | Iemmello torna per sbloccare la sfida chiave
Oggi alle 17:15 il Catanzaro affronta l’Avellino allo stadio Partenio, in una partita che potrebbe risultare decisiva per la classifica. La squadra ospite conta sul ritorno di Iemmello, che torna in campo per cercare di sbloccare il risultato. La sfida si svolge in un momento importante del campionato, con entrambe le formazioni alla ricerca di punti fondamentali per il prosieguo della stagione.
Il Catanzaro si prepara a una trasferta cruciale nel cuore della Campania, dove oggi alle 17:15 i giallorossi affronteranno l’Avellino nello stadio Partenio. La sfida, che vede Alberto Aquilani impegnato sul banco avversario, rappresenta un punto di svolta fondamentale per la tenuta della classifica, con l’obiettivo primario di blindare il quinto posto ed evitare l’inseguimento del Modena. La gestione delle assenze e il ritorno del leader offensivo. Il tecnico Aquilani deve affrontare un puzzle tattico complesso a causa di un numero considerevole di giocatori fuori dai giochi. Le squalifiche colpiscono duramente l’organico, privando la squadra di Alesi, Cassandro, Pittarello e Nuamah.🔗 Leggi su Ameve.eu
Catanzaro, nebbia e doppietta: Iemmello e Pontisso firmano il 2-0 al Mantova, saldando il quinto posto in classifica.Il Catanzaro prosegue la sua striscia positiva in Serie B, superando il Mantova con un netto 2-0 al Ceravolo.
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