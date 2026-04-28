Genova trema | il leggendario derby ecuadoriano sbarca a Begato

A Genova il 1° maggio 2026 si terrà un match tra ex calciatori di club ecuadoriani, con protagonisti leggende del Barcelona e dell'Emelec. L'evento si svolgerà nello stadio di Begato e rappresenta l'inizio del tour europeo delle Leyendas, organizzato con l'obiettivo di promuovere l'integrazione attraverso il calcio. La partita coinvolge figure note del calcio ecuadoriano e si inserisce in un progetto più ampio di scambi culturali.

?? Cosa sapere Le leggende del Barcelona e dell'Emelec giocano a Begato il 1° maggio 2026. L'evento inaugura a Genova il tour europeo delle Leyendas per l'integrazione ecuadoriana. Venerdì 1° maggio 2026, il campo sportivo di Begato 9 ospiterà le leggende del calcio ecuadoriano per inaugurare a Genova il tour europeo delle Leyendas, portando tra le alture della Val Polcevera l'intensità del Clásico del Astillero. L'evento, che vedrà protagonisti gli ex campioni del Barcelona Sporti .🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Genova trema: il leggendario derby ecuadoriano sbarca a Begato Notizie correlate Leggi anche: Il 'Clásico del Astillero' sbarca a Genova: a Begato si gioca il derby leggendario dell'Ecuador Milan-Inter, Estupinan entra nella storia: il primo ecuadoriano a segnare in un derbyMilan-Inter ha regalato momenti destinati a entrare negli archivi della storia rossonera.