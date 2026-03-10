Durante il derby tra Milan e Inter, Pervis Estupinan ha segnato un gol che entrerà nella storia del calcio italiano, diventando il primo calciatore ecuadoriano a trovare la rete in questa partita. La sua rete ha attirato l'attenzione degli appassionati e dei media, segnando un momento di rilievo per il calcio sudamericano in Italia. La partita si è conclusa con questa marcatura, che ha lasciato il segno tra i tifosi delle due squadre.

Milan-Inter ha regalato momenti destinati a entrare negli archivi della storia rossonera. Nella sfida tra le due squadre milanesi è arrivata un'altra novità statistica significativa: il gol di Pervis Estupinan ha segnato un piccolo ma importante primato nella lunga tradizione della stracittadina. L'esterno arrivato in estate dal Brighton è diventato il primo calciatore ecuadoriano segnare in un derby di Milano. Il dato prende in considerazione tutte le competizioni ufficiali in cui si sono affrontate le due squadre. La rete di Estupinan, arrivata al 35' minuto, assume anche un valore simbolico dal punto di vista statistico. Mai prima d’ora, infatti, un giocatore del suo paese era riuscito a segnare in un derby tra Milan e Inter. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan-Inter, Estupinan entra nella storia: il primo ecuadoriano a segnare in un derby

