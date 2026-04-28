Genova celebra l’amore | 2.200 coppie al Carlo Felice per le nozze d’oro

Il prossimo 25 maggio, il Teatro Carlo Felice di Genova ospiterà un evento speciale in cui 2.200 coppie festeggeranno le nozze d’oro. L’appuntamento vedrà coinvolti molti coniugi che si riuniranno per rinnovare i propri legami dopo cinquant’anni di matrimonio. La cerimonia si svolgerà all’interno del teatro, offrendo un’occasione di condivisione e celebrazione per le coppie partecipanti.

? Cosa sapere Il 25 maggio 2.200 coppie celebreranno le nozze d'oro al Teatro Carlo Felice di Genova.. L'evento del Comune onora le unioni civili e religiose avvenute tra il 1974 e il 1975.. Il 25 maggio prossimo, il Teatro Carlo Felice accoglierà 2.200 coppie genovesi per celebrare il traguardo delle nozze d’oro nell’ambito dell’iniziativa organizzata dal Comune di Genova in collaborazione con il teatro stesso. L’evento, denominato 50 anni insieme, vedrà la partecipazione della sindaca Silvia Salis e dell’assessore ai Servizi demografici Emilio Robotti per onorare le unioni avvenute nel 1974 e nella prima parte del 1975. Un percorso tra fede e musica nel cuore della città.🔗 Leggi su Ameve.eu

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