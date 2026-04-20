Forlì celebra l' amore | Nozze d' Oro a San Mercuriale con le coppie della città

A Forlì, ieri mattina, le coppie della città hanno partecipato a una cerimonia speciale presso l'abbazia di San Mercuriale, in occasione delle Nozze d'Oro. La giornata è stata dedicata a celebrare i cinquanta anni di matrimonio di alcune coppie, con un momento di commemorazione e di condivisione del loro percorso di vita insieme. La manifestazione ha attirato numerosi cittadini e familiari, creando un’atmosfera di festa e di ricordo.

Una domenica all'insegna del sentimento e della memoria condivisa quella vissuta ieri mattina presso l'abbazia di San Mercuriale. Le coppie forlivesi che hanno raggiunto il prestigioso traguardo delle Nozze d'Oro si sono ritrovate per una celebrazione solenne, confermando ancora una volta quanto.🔗 Leggi su Forlitoday.it Notizie correlate San Valentino 2026 a Firenze: in Palazzo Vecchio 500 coppie celebrano le nozze d’oroFIRENZE – Salone dei Cinquecento di Palazzo Vecchio pieno per la tradizionale cerimonia delle Nozze d’oro: presenti oltre 500 coppie fiorentine che... Nozze d’oro e di diamante a San Lazzaro: 174 coppie festeggiano una vita insiemeUna mattinata all’insegna dell’emozione e dei ricordi ha riunito tante coppie a San Lazzaro di Savena, dove si è svolta la tradizionale cerimonia...