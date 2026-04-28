Genova caccia ai fumi delle navi | la lotta per l’aria dei cittadini

A Genova, le autorità hanno diffuso il rapporto 2025 che riguarda le ispezioni alle emissioni delle navi nel porto. La Capitaneria di Porto ha effettuato controlli per verificare i livelli di fumo e inquinanti prodotti dalle imbarcazioni durante le operazioni di attracco e partenza. La questione delle emissioni navali continua a essere al centro dell’attenzione dei cittadini, preoccupati per la qualità dell’aria nella zona portuale.

? Cosa sapere La Capitaneria di Porto di Genova pubblica il rapporto 2025 sulle ispezioni alle emissioni navali.. I controlli mirano a ridurre l'inquinamento atmosferico nei quartieri limitrofi al porto di Genova.. La Capitaneria di Porto di Genova ha diffuso il rapporto annuale 2025 che traccia l’attività di ispezioni e controlli condotti nell’ultimo anno per contrastare le emissioni nocive nelle acque liguri. abita i quartieri che si affacciano sul porto, quel vapore che si leva dai fumaioli delle grandi navi non rappresenta un semplice elemento del paesaggio, ma una preoccupazione costante che tocca la vita quotidiana e la salute di chi vive a ridosso delle zone portuali.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Genova, caccia ai fumi delle navi: la lotta per l’aria dei cittadini Notizie correlate L’hub al Molo Clementino e i fumi delle navi nel mirino di ReportDai traghetti e dalle navi da crociera di oggi nel Porto Antico agli effetti delle grandi navi nel futuro hub del Molo Clementino (la Darsena... Navi ai raggi X: così la Guardia Costiera difende il respiro di GenovaNon chiamateli solo ‘controlli’, per i genovesi (e in particolare i tanti che vivono davanti alle zone portuali) il fumo bianco o nero che esce dai...