Genoa tris d’autore al Torino | Baldanzi incanta De Rossi vede la luce
Baldanzi ha segnato una doppietta e ha trascinato il Genoa a un netto 3-0 contro il Torino, interrompendo una lunga serie negativa. La vittoria arriva grazie a una prestazione convincente della squadra di De Rossi, che ha dominato il match dal primo minuto. Il pubblico del Ferraris ha riempito lo stadio con entusiasmo, sostenendo i rossoblù. La squadra genovese ora guarda avanti con fiducia dopo questa prestazione.
Il Genoa di Daniele De Rossi spezza il digiuno di vittorie che durava da quasi un mese, travolgendo il Torino con un perentorio 3-0 nella cornice di un Ferraris elettrico. Una sfida decisa dagli episodi e dalla qualità dei singoli, dove il debutto dal primo minuto di Tommaso Baldanzi si è rivelato la mossa tattica vincente per scardinare l’organizzazione granata. Nonostante un avvio propositivo della compagine di Marco Baroni, i padroni di casa sono stati cinici nello sfruttare le incertezze della retroguardia ospite, chiudendo la pratica già nel primo tempo e gestendo poi il ritorno di fiamma del Toro nella ripresa. 🔗 Leggi su Como1907news.com
Genoa, l'ora di Baldanzi: De Rossi lo lancia contro la Cremonese per il debutto d'autore
Conferenza stampa De Rossi alla vigilia di Genoa Torino: «Partita importante contro una squadra forte. Norton-Cuffy? Un giocatore fortissimo. Su Baldanzi…»
